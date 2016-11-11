Наступного року планується масштабне відновлення стадіонів на території України – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд планує наступного року розпочати масштабне відновлення стадіонів по всій країні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМУ, передає УНН.
“Прем’єр-міністр підкреслив, що український Уряд підтримує масовий спорт в країні і має амбітний план наступного року розпочати масштабне відновлення стадіонів по усій країні”, — йдеться в повідомленні.
Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом УЄФА Александером Чеферіном відзначив, що Україна готова до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, що пройде в Києві у травні 2018 року.