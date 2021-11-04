В следующем году МВД планирует обеспечить нагрудными камерами патрульных на 100%

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“Мой личный проект, который я считаю также ключевым — это обеспечение на 100% "бодикамами" (body cam - ред.) патрульную полицию (...) Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут "бодикамы“. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами”, — заявил Монастырский.

Министр провозгласил, что таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Напомним

Ранее Денис Монастырский провозгласил, что одной из главных его целей является повышение уровня безопасности для рядовых граждан, а также повышение уровня доверия к правоохранительным органам. Для этого, в частности, расширяется сеть полицейских офицеров общины, а также идет работа над повышением уровня открытости работы правоохранителей. Среди первых шагов на посту министра была отмена тендера на закупку шокеров для полиции и перенаправление средств на закупку “бодикамов” для патрульных.