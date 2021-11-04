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Наступного року МВС планує забезпечити нагрудними камерами патрульних на 100%

Київ • УНН

 • 15719 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Наступного року українські патрульні поліцейські будуть працювати з постійно увімкненими персональними нагрудними камерами (body cam). Міністерство внутрішніх справ планує на 100% забезпечити відповідними пристроями кожний підрозділ патрульної поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.

Наступного року МВС планує забезпечити нагрудними камерами патрульних на 100%

Цитата:

“Мій особистий проект, який я вважаю також ключовим — це забезпечення на 100% "бодікамами" (body cam - ред.) патрульну поліцію (...) Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть "бодіками“. І вони зобов’язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами”, — заявив Монастирський.

Міністр проголосив, що таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.

Нагадаємо

Раніше Денис Монастирський проголосив, що однією з головних його цілей є підвищення рівня безпеки для пересічних громадян, а також підвищення рівня довіри до правоохоронних органів. Для цього, зокрема, розширюється мережа поліцейських офіцерів громади, а також йде робота над підвищенням рівня відкритості роботи правоохоронців. Серед перших кроків на посаді міністра було скасування тендеру на закупівлю шокерів для поліції та переспрямування коштів на закупівлю “бодікамів” для патрульних. 

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