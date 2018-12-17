Следующий год будет с пиковой нагрузкой по финансированию внешнего и внутреннего долга

"Февраль, май, сентябрь - это месяцы пиковой нагрузки. Это вызов как для правительства, так и для всей страны. А наша новая программа с МВФ и консервативный бюджет на следующий год - ответ на эти вызовы. В целом Минфин смотрит на исполнение бюджета этого и следующего года если не с оптимизмом, то по крайней мере со спокойствием. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план B, план C", - сказал Верламов.

Следующий год, как считает Верламов, будет годом наибольшего вызова в истории Украины по финансированию внешнего и внутреннего долга. Почти треть бюджета, а это 417 миллиардов гривен, предусмотренно на их погашение и обслуживание.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 декабря уже утверждено 135 местных бюджетов на 2019 год всех уровней, в том числе, четыре областных.