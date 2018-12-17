Наступний рік буде з піковим навантаженням по фінансуванню зовнішнього і внутрішнього боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство юстиції України вважає, що 2019 рік буде найбільшим викликом в історії України з фінансування зовнішнього і внутрішнього боргу. Про це повідомив заступника Міністра фінансів Сергія Верланов, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
"Лютий, травень, вересень – це місяці пікового навантаження. Це виклик як для уряду, так і для всієї країни. А наша нова програма з МВФ і консервативний бюджет на наступний рік – відповідь на ці виклики. В цілому Мінфін дивиться на виконання бюджету цього і наступного року якщо не з оптимізмом, то принаймні із спокоєм. Все, що треба було зробити, ми зробили. Ризики відомі, ми ними управляємо, у нас є план В, план С", - сказав Верламов.
Наступний рік, як вважає Верламов, буде роком найбільшого виклику в історії України з фінансування зовнішнього і внутрішнього боргу. Майже третина бюджету, а це 417 мільярдів гривень, передбачена на їхнє погашення і обслуговування.
Нагадаємо, в Україні станом на 10 грудня вже затверджено 135 місцевих бюджетів на 2019 рік усіх рівнів, в тому числі, чотири обласних.