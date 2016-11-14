Следующий раунд переговоров по ЗСТ между Украиной и Израилем состоится в январе - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Уже в январе состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Израилем о заключении соглашения о зоне свободной торговли, сейчас стадия обсуждения технических вопросов. Об этом в комментарии УНН рассказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Елиав Белоцерковский.
"Мы очень надеемся, что в течение следующего года соглашение будет заключено. Следующий раунд переговоров должен быть в январе", - сказал посол.
По его словам, сейчас переговорный процесс находится на стадии согласования технических вопросов, в частности, обсуждаются списки товаров на которые будут определенные пошлины, или которые будут вообще освобождены от пошлины.
Как сообщал УНН, Украина и Израиль договорились приложить максимальные усилия чтобы подписание соглашения о свободной торговле Украина-Израиль было возможным уже к концу 2017 года.