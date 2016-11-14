Наступний раунд переговорів щодо ЗВТ між Україною та Ізраїлем відбудеться в січні – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вже в січні відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та Ізраїлем щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі, наразі стадія обговорення технічних питань. Про це в коментарі УНН розповів надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські.
"Ми дуже сподіваємося, що протягом наступного року угода буде укладена. Наступний раунд переговорів має бути в січні", - сказав посол.
За його словами, наразі переговорний процес перебуває на стадії узгодження технічних питань, зокрема, обговорюються списки товарів на які будуть певні мита, або які будуть взагалі звільнені від мита.
Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль домовилися прикласти максимальні зусилля аби підписання угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль було можливим уже до кінця 2017 року.