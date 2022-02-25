Следующая ночь для Киева будет сложной, российские войска находятся вплотную к столице - Кличко

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“Ситуация сейчас для Киева - без преувеличения - угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы”, - заявил мэр города.

Детали

Он подчеркнул, что в столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице.

“Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева”, - заявил Кличко.

Добавим

Мэр города также призвал киевлян, если они видят на зданиях, тротуарах или зеленых зонах, так называемые метки, - сразу сообщать о них правоохранителям или муниципальной охране, или самим закрашивать или засыпать землей.

“Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня врага. Жителей многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, просим срочно проверить крыши на наличие меток. Буквально недавно мы получили информацию от жителей одного из жилых комплексов столицы. Они обнаружили немало таких меток на территории своего комплекса. Сообщили о них и оперативно сами начали закрашивать метки диверсантов”, - заявил мэр.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.