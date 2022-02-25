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Наступна ніч для Києва буде складною, російські війська знаходяться впритул до столиці - Кличко

Наступна ніч для Києва буде складною, російські війська знаходяться впритул до столиці - Кличко

Київ • УНН

 • 140286 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Наступна ніч для Києва, особливо під ранок, буде важкою. Російські війська знаходяться впритул до столиці. Про це у своєму відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличке, передає УНН.

Цитата

“Ситуація зараз для Києва – без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська – впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи”, - заявив мер міста.

Деталі

Він наголосив, що у столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил України.

Також наголошується, що обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

“Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва”, - заявив Кличко.

Додамо

Мер міста також закликав киян, якщо вони бачать на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, - одразу сповіщати про них правоохоронцям чи муніципальній охороні, або самим зафарбовувати чи засипати землею.

“Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога. Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток. Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів”, - заявив мер.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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