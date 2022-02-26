Наступает психологический слом: массово сдаются в плен российские военные

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"Сейчас наступает психологический слом. Они пытались сделать нам психологический коллапс, а когда он не вышел, не случился, они сами упали в психологический коллапс. Я думаю им осталось ехать пулей и натиском сутки может двое. Массово сдаются в плен российские военнослужащие, даже старшие офицеры уже попадают в плен. Несчастных ребят срочников мы набрали более 300 человек уже", - рассказал Арестович.

Детали

Он сообщил, что в Министерстве обороны Украины будет создана горячая линия для российских мам, по которой они могут позвонить специалистам и узнать о судьбе своих сыновей.

"Это наш жест доброй воли по отношению к российским матерям, которые (страдают - ред.) от путинского режима сумасшедшего, который убивает пачками их детей здесь в Украине", - сказал Арестович.

Дополнения

Командир танкового батальона оккупантов взят в плен.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что по состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных русских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен.