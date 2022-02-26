Наступає психологічний злам: масово здаються в полон російські військові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські військовослужбовці зараз масово здаються в полон. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Зараз наступає психологічний злам. Вони намагалися зробити нам психологічний колапс, а коли він не вийшов, не стався, вони самі впали у психологічний колапс. Я думаю їм залишилося їхати пулею і натиском добу, може дві. Масово здаються в полон російські військовослужбовці, навіть старші офіцери вже потрапляють в полон… Нещасних хлопців строковиків ми набрали понад 300 осіб вже", - розповів Арестович.
Деталі
Він повідомив, що в Міністерстві оборони України буде створено гаряча лінія для російських мам, за якою вони можуть зателефонувати фахівцям й дізнатися про долю своїх синів.
"Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, які (страждають – ред.) від путінського режиму божевільного, який вбиває пачками їхніх дітей тут в Україні", - сказав Арестович.
Доповнення
Командира танкового батальйону окупантів взято в полон.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон.