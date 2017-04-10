Наставник "Черноморца" признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52895 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105310 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162177 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119209 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118196 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104899 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155254 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наставник "Черноморца" признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ

Наставник "Черноморца" признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11571 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Всеукраинское объединение футбольных тренеров Украины подвело итоги 24-го тура украинской Премьер-лиги и объявило победителя в номинации лучший тренер тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт структуры.

Лучшего наставника 24 тура выбирали по среднему баллу среди 5-ти критериев оценки специалистов:

- номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая);

- трудности в построении и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства);

- мастерство в работе с кадрами (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе);

- тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора);

- накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

Получив максимальный балл пятерку в трех составляющих (номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, тренерское мастерство), победу праздновал коуч "Черноморца" Александр Бабич. Средняя оценка специалиста составила 4,6 балла.

Отметим, что на данный момент "Черноморец" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, отставая от "Александрии" на 3 пункта.

Напомним, что в 24-м туре "Черноморец" нанес первое поражение в сезоне "Шахтеру" на внутренней арене.

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