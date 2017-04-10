Наставник "Черноморца" признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Всеукраинское объединение футбольных тренеров Украины подвело итоги 24-го тура украинской Премьер-лиги и объявило победителя в номинации лучший тренер тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт структуры.
Лучшего наставника 24 тура выбирали по среднему баллу среди 5-ти критериев оценки специалистов:
- номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая);
- трудности в построении и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства);
- мастерство в работе с кадрами (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе);
- тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора);
- накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
Получив максимальный балл пятерку в трех составляющих (номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, тренерское мастерство), победу праздновал коуч "Черноморца" Александр Бабич. Средняя оценка специалиста составила 4,6 балла.
Отметим, что на данный момент "Черноморец" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, отставая от "Александрии" на 3 пункта.
Напомним, что в 24-м туре "Черноморец" нанес первое поражение в сезоне "Шахтеру" на внутренней арене.