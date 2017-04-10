Наставника "Чорноморця" визнано найкращим тренером 24 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів України підбило підсумки 24 туру української Прем'єр-ліги та оголосило переможця в номінації кращий тренер туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт структури.
Кращого наставника 24 туру було обрано за середнім балом серед 5-ти критеріїв оцінки спеціалістів:
- номінальний результат команди (важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова);
- труднощі в вишикувані та керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини);
- майстерність в роботі з кадрами (гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі);
- тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору);
- накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки).
Отримавши максимальний бал п'ятірку в трьох складових (номінальний результат команди, труднощі в вишикувані та керуванні підопічними, тренерська майстерність), перемогу святкував коуч "Чорноморця" Олександр Бабич. Середня оцінка фахівця склала 4,6 бали.
Відзначимо, що на даний момент "Чорноморець" займає 6-ту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від "Олександрії" на 3 пункти.
Нагадаємо, що в 24 туру "Чорноморець" завдав першої поразки в сезоні "Шахтарю" на внутрішній арені.