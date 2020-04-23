Наставник сборной Северной Ирландии покинул пост перед стыковыми играми на "Евро-2020"

Причиной решения О’Нила стало предложенное УЕФА просмотра расписания международных матчей в свете пандемии COVID-19.

О’Нил, который был назначен боссом сборной Северной Ирландии в декабре 2011 года, должен был взять на себя ответственность за команду в полуфинальном матче стыковых противостояний против Боснии и Герцеговины за выход на чемпионат Европы-2020 (пройдет в 2021 году).

В связи с вероятной сменой графика этой игры обе стороны приняли решение и договорились об окончательном завершении работы О’Нила в качестве наставника.

“После тщательного рассмотрения и обсуждения с Ирландской футбольной ассоциацией, я чувствую, что сейчас самое подходящее время для меня уйти в отставку. Было важно оставить ассоциации и команду в сильнейшей форме, чтобы не только иметь лучшие шансы на выход на Евро-2021, но и дать новому тренеру время, чтобы развить успех, который мы достигли за восемь лет. Для меня было честью и огромной привилегией иметь возможность руководить сборной моей страны”, — подчеркнул О’Нил.

Добавим, Северная Ирландия в случае победы над Боснией и Герцеговиной выйдет в финал стыковых матчей на Евро против победителя пары Словакия — Ирландия.