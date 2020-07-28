Наставник Вест Хэму заявил о важности голов Ярмоленко в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Главный тренер “Вест Хэма” Дэвид Мойес заявил, что голы украинца Андрея Ярмоленко оказались на удивление важными при сохранении прописки клуба в АПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
“Вы всегда хотите, чтобы люди выходили со скамейки запасных и делали разницу на поле. Ярмоленко сделал ее двумя действительно важными голами для нас. Конечно, мяч в ворота „Астон Виллы“ не столь важен, как с „Челси“, поскольку победа над „синими“ была для нас грандиозной”, — заявил Мойес.
Заметим, что в матче против “Астон Виллы” Ярмоленко принес “молотобойцам” ничью (1:1), а в матче с “Челси” — победу (3:2). Именно после игры с “синими” “молотобойцы” спаслись от вылета в Чемпионшип.
Добавим также, Ярмоленко завершил сезон в “Вест Хэме” с 5 голами и одним ассистом в 23 проведенных поединках.