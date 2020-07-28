Наставник Вест Хему заявив про важливість голів Ярмоленка в АПЛ

“Ви завжди хочете, щоб люди виходили з лави запасних і робили різницю на полі. Ярмоленко зробив її двома дійсно важливими голами для нас. Звичайно, м’яч в ворота „Астон Вілли“ не настільки важливий, як з „Челсі“, оскільки перемога над „синіми“ була для нас грандіозною”, — заявив Мойес.

Зауважимо, що в матчі проти “Астон Вілли” Ярмоленко приніс “молотобійцям” нічию (1:1), а в матчі з “Челсі” — перемогу (3:2). Саме після гри з “синіми” “молотобійці” врятувалися від вильоту в Чемпіоншип.

Додамо також, Ярмоленко завершив сезон у “Вест Хемі” із 5 голами і одним асистом в 23 проведених поєдинках.