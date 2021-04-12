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Наставник "ПСЖ" назвал "Баварию" лучшим клубом мира

Наставник "ПСЖ" назвал "Баварию" лучшим клубом мира

Киев  •  УНН

 • 17483 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Тренер “ПСЖ” Почеттино в ожидании матча 1/4 финала Лиги чемпионов оценил мюнхенскую “Баварию”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Специалист опасается мюнхенский клуб несмотря на победу в гостях, считая "Баварию" сильнейшим футбольным клубом планеты.

"Убежден, что случиться может все что угодно. "Бавария" - лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее достичь ", - признался Почеттино.

Детали

На выходных "ПСЖ" одержал уверенную победу в гостях у "Страсбурга" со счетом 4: 1 перед игрой с "Баварижю". Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Мойзе Кен забили до перерыва, а Леандро Паредес установил окончательный счет во втором тайме. А "Бавария" не смогла обыграть "Унион Берлин" (1: 1).

Стоит напомнить

Победив в первом четвертьфинальном матче со счетом 3: 2, "Пари Сен-Жермен" положил конец впечатляющей беспроигрышной серии "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА и надеется защитить преимущество, добытое в гостях у действующего обладателя трофея (3: 2).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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