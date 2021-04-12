Наставник “ПСЖ” назвав “Баварію” найкращим клубом світу

Цитата

Фахівець побоюється мюнхенський клуб попри перемогу в гостях, вважаючи “Баварію” найсильнішим футбольним клубом планети.

“Переконаний, що трапитися може все що завгодно. „Баварія“ — найкращий клуб світу на даний момент. Ставлюся до суперника з величезною повагою. Разом з тим, ми впевнені у власних силах. Прекрасно розуміємо, що потрібно налаштовуватися на перемогу і спробувати її досягти”, — зізнався Почеттіно.

Деталі

На вихідних “ПСЖ” здобув впевнену перемогу в гостях у “Страсбурга” з рахунком 4:1 перед грою із “Баваріжю”. Кіліан Мбаппе, Пабло Сарабія і Мойзе Кен забили до перерви, а Леандро Паредес встановив остаточний рахунок у другому таймі. Натомість “Баварія” не змогла обіграти “Уніон Берлін” (1:1).

Варто нагадати

Перемігши в першому чвертьфінальному матчі з рахунком 3:2, “Парі Сен-Жермен” поклав кінець вражаючій безпрограшній серії “Баварії” в Лізі чемпіонів УЄФА і сподівається захистити перевагу, здобуту в гостях у чинного володаря трофея (3:2).