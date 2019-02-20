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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45336 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127790 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141364 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145239 просмотра

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Наставник молодежной сборной Украины заявил о курении большинства футболистов

Наставник молодежной сборной Украины заявил о курении большинства футболистов

Киев  •  УНН

 • 8662 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань раскрыл тему курения сигарет среди профессиональных футболистов. Слова специалиста приводит Youtube-канал “Отдушивдушу”, передает УНН.

“Да это правда. У футболистов есть такая пословица: „Кто не курит и не пьет — тот в состав не попадет“. Больший процент футболистов курит, чем не курят. В детском футболе за это гоняли, могли выгнать из интерната. Среди взрослых, то тренер смотрит просто, ты профессионал, теряешь свое здоровье и долгую жизнь в футболе”, — признался Ротань.

Также специалист выразил свое отношение к игрокам, которые употребляют спиртное и курят.

“У меня в этом плане демократия. Не могу уже взрослого футболиста заставлять не курить, не пить. Все равно буду требовать от него результат, который мне нужен. Если он не будет подходить под этот результат, он не будет играть. Если он будет забивать по три гола в каждом матче, пусть хоть в середине поля станет и закурить, я ему позволю”, — подчеркнул Ротань.

Напомним, что курение даже одной сигареты днем может привести к раку.

Украинские Национальные Новости

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