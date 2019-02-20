Наставник молодежной сборной Украины заявил о курении большинства футболистов

“Да это правда. У футболистов есть такая пословица: „Кто не курит и не пьет — тот в состав не попадет“. Больший процент футболистов курит, чем не курят. В детском футболе за это гоняли, могли выгнать из интерната. Среди взрослых, то тренер смотрит просто, ты профессионал, теряешь свое здоровье и долгую жизнь в футболе”, — признался Ротань.

Также специалист выразил свое отношение к игрокам, которые употребляют спиртное и курят.

“У меня в этом плане демократия. Не могу уже взрослого футболиста заставлять не курить, не пить. Все равно буду требовать от него результат, который мне нужен. Если он не будет подходить под этот результат, он не будет играть. Если он будет забивать по три гола в каждом матче, пусть хоть в середине поля станет и закурить, я ему позволю”, — подчеркнул Ротань.

Напомним, что курение даже одной сигареты днем может привести к раку.