Наставник молодіжної збірної України заявив про куріння більшості футболістів

“Так це правда. У футболістів є таке прислів’я: „Хто не курить і не п’є — той в склад не потрапить“. Більший відсоток футболістів курить, ніж не курить. У дитячому футболі за це ганяли, могли вигнати з інтернату. Серед дорослих, то тренер дивиться просто, ти ж професіонал, втрачаєш своє здоров’я і довге життя у футболі”, — зізнався Ротань.

Також спеціаліст виразив власне ставлення до гравців, які вживають спиртне та курять.

“У мене в цьому плані демократія. Не можу вже дорослого футболіста змушувати не курити, не пити. Все одно буду вимагати від нього результат, який мені потрібен. Якщо він не буде підходити під цей результат, він не буде грати. Якщо він буде забивати по три голи в кожному матчі, нехай хоч в середині поля стане і закурить, я йому дозволю”, — підкреслив Ротань.

Нагадаємо, що куріння навіть однієї сигарети вдень може призвести до раку.