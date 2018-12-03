Последствия военного положения: в УЕФА намерены перенести матч “Шахтер” - “Лион”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Матч заключительного тура Лиги чемпионов “Шахтер” - “Лион” будет перенесен из Харькова. Об этом в интервью AFP сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, передает УНН.
По его словам, в каком городе состояться игра еще не решено.
“Матчи под эгидой УЕФА не пройдут в местах, где действует военное положение. Встреча между "Шахтером" и "Лионом" не состоится в Харькове. Мы пока не знаем, в каком городе пройдет этот матч”, — сказал Маркетти.
Напомним, что матч между “Шахтеом” и “Лионом” запланирован на 12 декабря.
Также напомним, по итогам жеребьевки на Евро-2020 Украине достались сильные соперники.