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Павелко о жеребьевке Евро-2020: конкуренция будет высокой, а матчи - зрелищными

Павелко о жеребьевке Евро-2020: конкуренция будет высокой, а матчи - зрелищными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2020, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

"Хороший жребий, сильная группа. Для наших болельщиков, уверен, будет интересным матч против действующих чемпионов Европы - португальцев. Три команды - победители групп Лиги наций, что делает конкуренцию высокой, а матчи - зрелищными", - отметил он.

По итогам отборочного турнира Украина должна стать участником чемпионата Европы, продолжил Павелко.

"Мы должны поддержать нашу сборную. Призываю всех болельщиков в следующем году уделить максимум внимания национальной команде. Надо создать такую атмосферу, чтобы сборная чувствовала настоящую поддержку и показала достойную игру и положительный результат с сильными соперниками. Группа непростая, команды будут ставить цель отбирать очки друг у друга", - заявил он.

Также Павелко высоко оценил профессиональные способности одного из соперников Украины в квалификации-2020.

"Сербия? Мы хорошо знаем эту команду, не так давно мы встречались с ней в Харькове. Это сильный соперник, который выиграл свою группу в Лиге наций. Да, возможно, хотелось, чтобы нам достались соперники попроще, но у нас есть неплохая возможность проверить свои силы и показать нашу лучшую игру, которую мы уже видели в исполнении сборной в последних матчах", - отметил президент ФФУ.

Напомним, как писал УНН, президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал информацию о якобы открытых против него уголовных производствах.

"Как сказал великий Черчилль: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны". Я думаю, что будущее покажет, что все обвинения были лживыми. Все это была грязная атака на Федерацию футбола и на меня лично. В будущем все болельщики и СМИ убедятся в том, что за нами правда", - сказал он.

Отметим, что наличие уголовных дел в отношении Павелка опровергли в НАБУ, Нацполиции и ГПУ.

Ранее о том, что эти дела якобы существуют, СМИ рассказали журналист Франков и юрист Скупинский.

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