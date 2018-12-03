Павелко про жеребкування Євро-2020: конкуренція буде високою, а матчі - видовищними

ukru
23 березня, 12:58 • 171292 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 443133 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 432236 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 418690 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 423418 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 310088 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 255927 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 498818 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176669 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 427558 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Похмуро
Популярнi новини
WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

23 березня, 18:16 • 107725 перегляди
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 99220 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 105240 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 95005 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 59898 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 416620 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 498821 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 427561 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 380333 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 328468 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 163746 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 160711 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161474 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 155942 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159365 перегляди
Актуальне
Павелко про жеребкування Євро-2020: конкуренція буде високою, а матчі - видовищними

Павелко про жеребкування Євро-2020: конкуренція буде високою, а матчі - видовищними

Київ • УНН

 • 8447 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2020, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

"Хороший жереб, сильна група. Для наших уболівальників, упевнений, буде цікавим матч проти діючих чемпіонів Європи - португальців. Три команди - переможці груп Ліги націй, що робить конкуренцію високою, а матчі - видовищними", - зазначив він.

За підсумками відбіркового турніру Україна повинна стати учасником чемпіонату Європи, продовжив Павелко.

"Ми повинні підтримати нашу збірну. Закликаю всіх уболівальників в наступному році приділити максимум уваги національній команді. Треба створити таку атмосферу, щоб збірна відчувала справжню підтримку і показала гідну гру і позитивний результат з сильними суперниками. Група непроста, команди будуть ставити мету відбирати очки один у одного", - заявив він.

Також Павелко високо оцінив професійні здібності одного з суперників України у кваліфікації-2020.

"Сербія? Ми добре знаємо цю команду, не так давно ми зустрічалися з нею в Харкові. Це сильний суперник, який виграв свою групу в Лізі націй. Так, можливо, хотілося, щоб нам дісталися суперники простіше, але у нас є непогана можливість перевірити свої сили і показати нашу кращу гру, яку ми вже бачили у виконанні збірної в останніх матчах", - зазначив президент ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував інформацію про нібито відкриті проти нього кримінальні провадження.

"Як сказав великий Черчилль: "Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани". Я думаю, що майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими. Все це була брудна атака на Федерацію футболу і на мене особисто. У майбутньому усі вболівальники та ЗМІ переконаються у тому, що за нами правда", - сказав він.

Відзначимо, що наявність кримінальних справ стосовно Павелка спростували у НАБУ, Нацполіції і ГПУ.

Раніше про те, що ці справи нібито існують, ЗМІ розповіли журналіст Франков і юрист Скупинський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91