Павелко про жеребкування Євро-2020: конкуренція буде високою, а матчі - видовищними

"Хороший жереб, сильна група. Для наших уболівальників, упевнений, буде цікавим матч проти діючих чемпіонів Європи - португальців. Три команди - переможці груп Ліги націй, що робить конкуренцію високою, а матчі - видовищними", - зазначив він.

За підсумками відбіркового турніру Україна повинна стати учасником чемпіонату Європи, продовжив Павелко.

"Ми повинні підтримати нашу збірну. Закликаю всіх уболівальників в наступному році приділити максимум уваги національній команді. Треба створити таку атмосферу, щоб збірна відчувала справжню підтримку і показала гідну гру і позитивний результат з сильними суперниками. Група непроста, команди будуть ставити мету відбирати очки один у одного", - заявив він.

Також Павелко високо оцінив професійні здібності одного з суперників України у кваліфікації-2020.

"Сербія? Ми добре знаємо цю команду, не так давно ми зустрічалися з нею в Харкові. Це сильний суперник, який виграв свою групу в Лізі націй. Так, можливо, хотілося, щоб нам дісталися суперники простіше, але у нас є непогана можливість перевірити свої сили і показати нашу кращу гру, яку ми вже бачили у виконанні збірної в останніх матчах", - зазначив президент ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував інформацію про нібито відкриті проти нього кримінальні провадження.

"Як сказав великий Черчилль: "Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани". Я думаю, що майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими. Все це була брудна атака на Федерацію футболу і на мене особисто. У майбутньому усі вболівальники та ЗМІ переконаються у тому, що за нами правда", - сказав він.

Відзначимо, що наявність кримінальних справ стосовно Павелка спростували у НАБУ, Нацполіції і ГПУ.

Раніше про те, що ці справи нібито існують, ЗМІ розповіли журналіст Франков і юрист Скупинський.