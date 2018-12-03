Наслідки воєнного стану: в УЄФА хочуть перенести матч "Шахтар" - "Ліон"

За його словами, в якому місті відбудеться гра ще не вирішено.

"Матчі в турнірах УЄФА не пройдуть в містах, де діє військовий стан. Зустріч між "Шахтарем" і "Ліоном" не відбудеться в Харкові. Ми поки не знаємо, в якому місті пройде цей матч", - сказав Маркетті.

Нагадаємо, що матч між "Шахтеом" і "Ліоном" запланований на 12 грудня.

Також нагадаємо, за підсумками жеребкування на Євро-2020 Україні дісталися сильні суперники.