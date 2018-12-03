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Наслідки воєнного стану: в УЄФА хочуть перенести матч "Шахтар" - "Ліон"

Київ • УНН

 • 9227 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Матч останнього туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" буде перенесений з Харкова. Про це в інтерв'ю AFP повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті, передає УНН.

За його словами, в якому місті відбудеться гра ще не вирішено.

"Матчі в турнірах УЄФА не пройдуть в містах, де діє військовий стан. Зустріч між "Шахтарем" і "Ліоном" не відбудеться в Харкові. Ми поки не знаємо, в якому місті пройде цей матч", - сказав Маркетті.

Нагадаємо, що матч між "Шахтеом" і "Ліоном" запланований на 12 грудня.

Також нагадаємо, за підсумками жеребкування на Євро-2020 Україні дісталися сильні суперники.

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