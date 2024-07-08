Киев • УНН
российская ракетная атака на Киев, в том числе на детскую больницу "Охматдет", убила 22 человека и 72 получили ранения, что вызвало призывы со стороны Германии и Франции усилить поддержку Украины и осудить "варварские" военные преступления россии.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что атака рф по "Охматдету" - это жестокие действия путина и россии, когда он говорит, что готов к переговорам и хочет мира. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что поддержка Украины должна быть усилена, а Россия не должна выиграть эту войну, передает УНН.
Более 40 российских ракет, взрывы в Киеве, ужасные атаки на детскую больницу "Охматдет", разрушенные квартиры и инфраструктура, многочисленные погибшие и раненые: это жестокие действия Путина и России, когда он говорит, что готов к переговорам и хочет мира,
Глава МИД Франции Сежурне отметил, что страна решительно осуждает удары россии по гражданским объектам в Украине, в частности по детской больнице Охматдет.
Эти варварские действия являются военными преступлениями. Наша поддержка Украины должна быть усилена. россия не должна выиграть эту войну,
Напомним,
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.
Завтра, 9 июля, в Киеве объявили Днем траура в связи с террористической атакой россии на гражданские объекты Киева.