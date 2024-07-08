Министерство иностранных дел Германии заявило, что атака рф по "Охматдету" - это жестокие действия путина и россии, когда он говорит, что готов к переговорам и хочет мира. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что поддержка Украины должна быть усилена, а Россия не должна выиграть эту войну, передает УНН.

Более 40 российских ракет, взрывы в Киеве, ужасные атаки на детскую больницу "Охматдет", разрушенные квартиры и инфраструктура, многочисленные погибшие и раненые: это жестокие действия Путина и России, когда он говорит, что готов к переговорам и хочет мира, - заявил МИД Германии.

Глава МИД Франции Сежурне отметил, что страна решительно осуждает удары россии по гражданским объектам в Украине, в частности по детской больнице Охматдет.

Эти варварские действия являются военными преступлениями. Наша поддержка Украины должна быть усилена. россия не должна выиграть эту войну, - заявил Сежурне.

Напомним,

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.

Завтра, 9 июля, в Киеве объявили Днем траура в связи с террористической атакой россии на гражданские объекты Киева.