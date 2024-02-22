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Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:00  •  8228 просмотра

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В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.

Директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП Эвелина Мицкевич приняла участие в конференции Forbes AgriFood. В своем выступлении она рассказала о достижениях компании по трансформации из сырьевой в кулинарную за 2023 год, и поделилась планами на текущий, передает УНН.

Детали

За период трансформации в кулинарную компания МХП четко определилась для себя с приоритетами, говорит Мицкевич.

"Мы понимаем, что продуктом нашего кулинарного бизнеса будет готовая еда, в формате ready to eat или to cook, который является продуктом для конечного потребителя и облегчает ежедневную рутину в плане готовки: позволяет инвестировать время во что-то другое. А также индустриальные полуфабрикаты высокой степени готовности и продукт ready to cook - для бизнесов в сфере HoReCa, чтобы масштабировать их деятельность и находить новые ниши", - уточнила она. 

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Только в течение 2023 года компания МХП не только построила новые производственные площадки, но и достигла объема производства в 2 тыс. тонн в год, говорит Эвелина Мицкевич. И добавляет, что компания планирует увеличивать это производство в 2024 году в 2,5 раза. 

"Мы открываем площадки не только в Киеве, но и по Украине, чтобы быть ближе к нашему потребителю. И это не только производственные мощности, также мы развиваем собственный ритейл, заведения вкусного и безопасного фастфуда. Еще работаем в направлении продуктов питания - это весовая кулинария, решения для HoReCa, это замороженная пицца, которая стала новым продуктом для украинского рынка", - подчеркнула она.

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Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "М'ясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
forbsФорбс
prao-mkhpПрАО МХП
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