Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

Директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП Эвелина Мицкевич приняла участие в конференции Forbes AgriFood. В своем выступлении она рассказала о достижениях компании по трансформации из сырьевой в кулинарную за 2023 год, и поделилась планами на текущий, передает УНН.

Детали

За период трансформации в кулинарную компания МХП четко определилась для себя с приоритетами, говорит Мицкевич.

"Мы понимаем, что продуктом нашего кулинарного бизнеса будет готовая еда, в формате ready to eat или to cook, который является продуктом для конечного потребителя и облегчает ежедневную рутину в плане готовки: позволяет инвестировать время во что-то другое. А также индустриальные полуфабрикаты высокой степени готовности и продукт ready to cook - для бизнесов в сфере HoReCa, чтобы масштабировать их деятельность и находить новые ниши", - уточнила она.

Только в течение 2023 года компания МХП не только построила новые производственные площадки, но и достигла объема производства в 2 тыс. тонн в год, говорит Эвелина Мицкевич. И добавляет, что компания планирует увеличивать это производство в 2024 году в 2,5 раза.

"Мы открываем площадки не только в Киеве, но и по Украине, чтобы быть ближе к нашему потребителю. И это не только производственные мощности, также мы развиваем собственный ритейл, заведения вкусного и безопасного фастфуда. Еще работаем в направлении продуктов питания - это весовая кулинария, решения для HoReCa, это замороженная пицца, которая стала новым продуктом для украинского рынка", - подчеркнула она.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "М'ясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".