Наш продукт - готова їжа: в МХП поділилися подробицями розвитку кулінарного бізнесу на цей рік

Директорка напряму "Кулінарний бізнес" компанії МХП Евеліна Міцкевич взяла участь у конференції Forbes AgriFood. У своєму виступі вона розповіла про досягнення компанії щодо трансформації із сировинної у кулінарну за 2023 рік, і поділилася планами на поточний, передає УНН.

Деталі

За період трансформації у кулінарну компанія МХП чітко визначилася для себе із пріоритетами, каже Міцкевич.

"Ми розуміємо, що продуктом нашого кулінарного бізнесу буде готова їжа, у форматі ready to eat або to cook, який є продуктом для кінцевого споживача і полегшує щоденну рутину в плані готування: дозволяє інвестувати час у щось інше. А також індустріальні напівфабрикати високого ступеня готовності та продукт ready to cook - для бізнесів у сфері HoReCa, щоб масштабувати їх діяльність та знаходити нові ніші", - уточнила вона.

Лише впродовж 2023 року компанія МХП не лише побудувала нові виробничі майданчики, а й досягла обсягу виробництва у 2 тис. тонни на рік, каже Евеліна Міцкевич. І додає, що компанія планує збільшувати це виробництво в 2024 році в 2,5 рази.

"Ми відкриваємо майданчики не тільки в Києві, а й по Україні, щоб бути ближчими до нашого споживача. І це не тільки виробничі потужності, також ми розвиваємо власний ритейл, заклади смачного і безпечного фастфуду. Ще працюємо у напрямку продуктів харчування – це вагова кулінарія, рішення для HoReCa, це заморожена піца, яка стала новим продуктом для українського ринку", – підкреслила вона.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".