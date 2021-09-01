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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 41031 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 78583 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 101028 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 148437 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 128705 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123673 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Населения Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 млн

Населения Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 млн

Киев  •  УНН

 • 25938 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Населения Ирландии впервые за 170 лет превысило пять миллионов, и в апреле 2021 оно достигло примерно 5,01 миллиона, согласно ежегодному опросу населения, опубликованным Центральным статистическим управлением страны (ОГО). Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

Опрос показал, что население Ирландии за двенадцать месяцев до апреля 2021 увеличилось на 34 000 человек, что на 0,68 процента по сравнению с населением в апреле 2020 года, которое составляло более 4,97 миллиона человек.

Дополнительные 34 000 человек, добавились к населению страны за год до апреля 2021, включали естественный прирост 22800 человек и чистую миграцию 11200 человек в стране.

Опрос также показал, что в апреле 2021 в Ирландии проживало 742 300 человек в возрасте 65 лет и старше, составляет 14,81 процента всего населення.Темпы старения населения в стране ускорились за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим десятилетием.

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