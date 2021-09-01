Населения Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Населения Ирландии впервые за 170 лет превысило пять миллионов, и в апреле 2021 оно достигло примерно 5,01 миллиона, согласно ежегодному опросу населения, опубликованным Центральным статистическим управлением страны (ОГО). Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Опрос показал, что население Ирландии за двенадцать месяцев до апреля 2021 увеличилось на 34 000 человек, что на 0,68 процента по сравнению с населением в апреле 2020 года, которое составляло более 4,97 миллиона человек.
Дополнительные 34 000 человек, добавились к населению страны за год до апреля 2021, включали естественный прирост 22800 человек и чистую миграцию 11200 человек в стране.
Опрос также показал, что в апреле 2021 в Ирландии проживало 742 300 человек в возрасте 65 лет и старше, составляет 14,81 процента всего населення.Темпы старения населения в стране ускорились за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим десятилетием.
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