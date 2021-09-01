Населення Ірландії вперше за 170 років перевищило 5 мільйонів

Деталі

Опитування показало, що населення Ірландії за дванадцять місяців до квітня 2021 року збільшилося на 34 000 осіб, що на 0,68 відсотка порівняно з населенням у квітні 2020 року, яке становило понад 4,97 мільйона осіб.

Додаткові 34 000 осіб, що додалися до населення країни за рік до квітня 2021 року, включали природний приріст 22 800 осіб та чисту міграцію 11 200 осіб у країну.

Опитування також показало, що в квітні 2021 року в Ірландії проживало 742 300 осіб у віці 65 років і старше, що становить 14,81 відсотка всього населення.Темпи старіння населення в країні прискорилися за останнє десятиліття порівняно з попереднім десятиліттям.

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