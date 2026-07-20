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Население оккупированного Донбасса за десять лет сократилось почти на треть - разведка

Киев • УНН

 • 858 просмотра

ГУР сообщает, что население оккупированного Донбасса уменьшилось почти на треть за десять лет. россия целенаправленно меняет этнический состав территорий, переселяя россиян.

Население оккупированного Донбасса за десять лет сократилось почти на треть - разведка

За десять лет численность населения временно оккупированного Донбасса сократилась с более чем 7,3 миллиона до примерно 3,75 миллиона человек. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

"За десять лет население оккупированного Донбасса сократилось почти на треть — с более чем 7,3 миллиона до примерно 3,75 миллиона человек", – говорится в сообщении ГУР в пояснении, "как россия довела до катастрофы демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях Украины".

В то же время, как указали в ГУР, россия целенаправленно меняет этнический состав порабощенных территорий.

"Только в оккупированных Крыму и Севастополе уже находятся 200–300 тысяч завезенных россиян, а к 2042 году кремль планирует переселить в Севастополь еще 130 тысяч. Репрессии, принудительная русификация, экспроприация украинского имущества, финансовая мотивация для россиян и долгосрочные планы колонизации — все это элементы политики этноцида, направленной на вытеснение украинцев с собственной земли", – говорится в сообщении.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу". Кроме того, он добавил, что россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% - "днр" и 100% - "лнр"

Алла Киосак

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