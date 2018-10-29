Насалика прооперировали в районной больнице в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министра энергетики Игоря Насалика прооперировали в Калушской центральной районной больнице Ивано-Франковской области. Об этом в Facebook сообщает заместитель городского головы Калуша Наталья Тобечик, передает УНН.
“Сообщаем официально: 29 октября 2018 года Игорь Насалик успешно прооперирован в центральной районной больнице города Калуша”, — написала Тобечик, опровергнув таким образом информацию отдельных СМИ о том, что Насалик “вылетел за границу на плановую хирургическую операцию”.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции после внеплановых проверок внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.
ГПУ открыла производство относительно недостоверного декларирования Насалика.