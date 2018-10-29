Насалика прооперували в районній лікарні на Івано-Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністра енергетики Ігора Насалика прооперували у Калуській центральній районній лікарні Івано-Франківської області. Про це у Facebook повідомляє заступник міського голови Калуша Наталія Табачук, передає УНН.
“Повідомляємо офіційно: 29 жовтня 2018 року Ігор Насалик успішно прооперований в центральній районній лікарні міста Калуша”, — написала Табачук, спростувавши таким чином інформацію окремих ЗМІ про те, що Насалик “вилетів за кордон на планову хірургічну операцію”.
Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції після позапланових перевірок внесло приписи Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в.о. Голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.
ГПУ відкрила провадження щодо недостовірного декларування Насалика.