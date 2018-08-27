NASA разработало карту облаков из пыли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Специалисты космического агентства NASA создали карту с облаками, которые состоят из мелких свободных частиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт земной обсерватории NASA.
Карту создано с помощью земной обсерватории космического агентства. Спутники и сверхчувствительные наземные сенсоры NASA четко отражают облака, незаметные человеческому глазу.
К сбору данных были привлечены, в частности, спутники Aqua и Terra, а также данные с наземных датчиков, чтобы создать цветное изображение пылевых масс.
По информации агентства, цвет облаков на карте позволяет отличить природу происхождения мелких частиц. Красные массы над территорией Северной Америки и югом Африки - дым от лесных пожаров.
Голубые образования у Японии - тайфуны, которые подняли в атмосферу морскую соль.
Над пустынями Сахара в Африке и Такла-Макан на северо-западе Китая можно увидеть "пурпурный" - песчаная пыль от пустынных ветров.
Стоит отметить, что снимок не сделан камерой и не является сочетанием изображений со спутников. По словам специалистов NASA, места наибольшей концентрации мелких частиц были определены с помощью сложных математических расчетов с данными сенсоров и датчиков.
Как сообщал УНН, космическое агентство NASA во время пылевой бури в Долине Настойчивости на Марсе потеряло марсоход Opportunity.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 12 августа, осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.