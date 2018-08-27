NASA разработало карту облаков из пыли

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 18137 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 105244 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 211633 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 163054 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 231537 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 267601 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 220549 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 250237 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209202 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 501040 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
65%
Популярные новости

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 23782 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 26959 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 12862 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 17632 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 8048 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 283394 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 257111 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 342478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 501033 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 590995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 39470 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 231521 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 84867 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 80836 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 86235 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

NASA разработало карту облаков из пыли

Киев • УНН

 • 30912 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Специалисты космического агентства NASA создали карту с облаками, которые состоят из мелких свободных частиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт земной обсерватории NASA.

NASA разработало карту облаков из пыли

Карту создано с помощью земной обсерватории космического агентства. Спутники и сверхчувствительные наземные сенсоры NASA четко отражают облака, незаметные человеческому глазу.

К сбору данных были привлечены, в частности, спутники Aqua и Terra, а также данные с наземных датчиков, чтобы создать цветное изображение пылевых масс.

По информации агентства, цвет облаков на карте позволяет отличить природу происхождения мелких частиц. Красные массы над территорией Северной Америки и югом Африки - дым от лесных пожаров.

Голубые образования у Японии - тайфуны, которые подняли в атмосферу морскую соль.

Над пустынями Сахара в Африке и Такла-Макан на северо-западе Китая можно увидеть "пурпурный" - песчаная пыль от пустынных ветров.

Стоит отметить, что снимок не сделан камерой и не является сочетанием изображений со спутников. По словам специалистов NASA, места наибольшей концентрации мелких частиц были определены с помощью сложных математических расчетов с данными сенсоров и датчиков.

Как сообщал УНН, космическое агентство NASA во время пылевой бури в Долине Настойчивости на Марсе потеряло марсоход Opportunity.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 12 августа, осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.


Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36