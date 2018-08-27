NASA розробило мапу хмар із пилу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Спеціалісти космічного агентства NASA створили мапу з хмарами, які складаються з дрібних вільних частинок. Про це інформує УНН, з посиланням на сайт земної обсерваторії NASA.
Мапу створено за допомогою земної обсерваторії космічного агентства. Супутники та надчутливі наземні сенсори NASA чітко відображають хмари, непомітні людському оку.
До збору даних були залучені, зокрема, супутники Aqua і Terra, а також данні з наземних датчиків, аби створити кольорове зображення пилових мас.
За інформацією агентства, колір хмар на карті дає змогу відрізнити природу походження дрібних частинок. Червоні маси над територією Північної Америки та півднем Африки – дим від лісових пожеж.
Блакитні утворення біля Японії – тайфуни, що підняли в атмосферу морську сіль.
Над пустелями Сахара в Африці і Такла-Макан на північному заході Китаю можна побачити "пурпурний" піщаний пил від пустельних вітрів.
Варто зазначити, що знімок не зроблений камерою і не є поєднанням зображень зі супутників. За словами спеціалістів NASA, місця найбільшої концентрації дрібних частинок були визначені за допомогою складних математичних розрахунків із даними сенсорів та датчиків.
Як повідомляв УНН, космічне агентство NASA під час пилової бурі у Долині Наполегливості на Марсі загубило марсохід Opportunity.
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