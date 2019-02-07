Рождаемость в России упала на более чем 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году. Число родившихся в 2018 году составила 10,9 на 1000 человек, тогда как в 2017 году было 11,5 на 1000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на веб-портал федеральной службы государственной статистики РФ.
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В 2018 году произошло снижение рождаемости на 5,2%, или на 90,6 тыс. человек. В прошлом году в России родилось 1,599 млн человек.
Напомним, Россия заняла первое место в мире по количеству выпитого алкоголя на душу населения в год. Так, каждый россиянин в среднем выпивает 15,1 л алкоголя в год.