Народжуваність у Росії впала на понад 5%

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У 2018 році відбулося зниження народжуваності на 5,2%, або на 90,6 тис. осіб. У минулому році в Росії народилося 1,599 млн осіб.

Нагадаємо, Росія посіла перше місце у світі за кількістю випитого алкоголю на душу населення у рік. Так, кожен росіянин в середньому випиває 15,1 л алкоголю на рік.