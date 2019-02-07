Народжуваність у Росії впала на понад 5%

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народжуваність в Росії знизилася на 5,2% в 2018 році. Кількість народжених у 2018 році становила 10,9 на 1000 осіб, тоді як в 2017 році було 11,5 на 1000 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на веб-портал федеральної служби державної статистики РФ.

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У 2018 році відбулося зниження народжуваності на 5,2%, або на 90,6 тис. осіб. У минулому році в Росії народилося 1,599 млн осіб.

Нагадаємо, Росія посіла перше місце у світі за кількістю випитого алкоголю на душу населення у рік. Так, кожен росіянин в середньому випиває 15,1 л алкоголю на рік.

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