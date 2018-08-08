Росію назвали найбільш питущою країною світу - рейтинг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Росія посіла перше місце у світі за кількістю випитого алкоголю на душу населення у рік. Відповідний рейтинг на своїй сторінці у Twitter оприлюднило британське видання The Spectator, передає УНН.
Так, кожен росіянин в середньому випиває 15,1 л алкоголю на рік.
Друге місце посіла Франція та Австралія із однаковим показником у 12,2 л, третє — Ірландія. У середньому один ірландець споживає 11,9 л алкоголю на рік.
Найменше алкоголю, за даними рейтингу, споживають турки — 2 л, жителі Індонезії — 0,6 л та Саудівської Аравії — 0,2 л.
Примітно, що України у цьому списку немає. Рейтинг охоплює показники споживання алкоголю у 18 країнах світу.
Нагадаємо, Україна за рік не купила у Росії жодного літра горілки.
Також нагадаємо, українська горілка (офіційних виробників) відповідає світовим стандартам якості. На цьому наголошують вітчизняні експерти. Тому, як розповів УНН директор по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, переплачувати за іноземну горілку немає ніякого сенсу.
“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то тут українська продукція посідає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.
У цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — розповів він.