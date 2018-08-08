Россию назвали самой пьющей страной мира - рейтинг

Так, каждый россиянин в среднем выпивает 15,1 л алкоголя в год.

Второе место заняла Франция и Австралия с одинаковым показателем в 12,2 л, третье — Ирландия. В среднем один ирландец потребляет 11,9 л алкоголя в год.

Меньше алкоголя, по данным рейтинга, потребляют турки — 2 л, жители Индонезии — 0,6 л и Саудовской Аравии — 0,2 л.

Примечательно, что Украины в этом списке нет. Рейтинг охватывает показатели потребления алкоголя в 18 странах мира.

Напомним, Украина за год не купила в России ни одного литра водки.

Также напомним, украинская водка (официальных производителей) соответствует мировым стандартам качества. Это отмечают отечественные эксперты. Поэтому, как рассказал УНН директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, переплачивать за иностранную водку нет никакого смысла.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — рассказал он.