"Народный Фронт" определился по поддержке даты инаугурации

"Парламент - это место для дискуссий и в результате дискуссий было найдено компромиссное решение, именно 20 мая будет следующей датой, когда народные депутаты готовы отдать голоса за день проведения инаугурации. Это компромисс для "Народного фронта" и мы согласны с тем, что 20 (мая) - удобная дата для того, чтобы сделать инаугурацию возможной", - сказал Тетерук.

Он добавил, что отзывает поданный им проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию 28 мая.

Напомним, Верховная Рада Украины начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.