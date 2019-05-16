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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66713 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83326 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123403 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111747 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144661 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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"Народный Фронт" определился по поддержке даты инаугурации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Фракция политической партии "Народный Фронт" в Верховной Раде Украины будет поддерживать назначение даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая. Об этом с трибуны Рады сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, передает УНН.

"Парламент - это место для дискуссий и в результате дискуссий было найдено компромиссное решение, именно 20 мая будет следующей датой, когда народные депутаты готовы отдать голоса за день проведения инаугурации. Это компромисс для "Народного фронта" и мы согласны с тем, что 20 (мая) - удобная дата для того, чтобы сделать инаугурацию возможной", - сказал Тетерук.

Он добавил, что отзывает поданный им проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию 28 мая.

Напомним, Верховная Рада Украины начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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