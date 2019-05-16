"Народний Фронт" визначився щодо підтримки дати інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Фракція політичної партії "Народний Фронт" у Верховній раді України буде підтримувати призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня. Про це з трибуни Ради повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, передає УНН.
"Парламент - це місце для дискусій і в результаті дискусій було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня буде наступною датою, коли народні депутати готові віддати голоси за день проведення інавгурації. Це є компромісом для "Народного фронту" і ми погоджуємось з тим, що 20 (травня) - слушна дата для, щоб зробити інавгурацію можливою", - сказав Тетерук.
Він додав, що відкликає поданий ним проект постанови, яким пропонувалось провести інавгурацію 28 травня.
Нагадаємо, Верховна Рада України почала розглядати проекти постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.