Народная команда "Пробий" Городенка успешно дебютировала в профессиональном футболе: итоги года

ukenru
Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 37715 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 35605 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 102878 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 107139 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 123979 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 129326 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 170742 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 164019 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 131848 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 119002 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб

140 боевых столкновений на фронте: горячее всего сегодня было на Кураховском направлении - Генштаб

21:29 • 48044 просмотра
В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ

В Одессе вспыхнул пожар в жилом доме после атаки дрона - СМИ

21:50 • 44801 просмотра
Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли

Почему на самом деле ухудшилось качество воздуха в Киеве: опровержение мифа о пыли

22:26 • 20954 просмотра
Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

00:17 • 49079 просмотра
Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

04:34 • 44307 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 37615 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 102761 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 123964 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 134001 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 132016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 50064 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 60076 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 102861 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 110391 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 138016 просмотра
Актуальное
Народная команда "Пробий" Городенка успешно дебютировала в профессиональном футболе: итоги года

Народная команда "Пробий" Городенка успешно дебютировала в профессиональном футболе: итоги года

Киев  •  УНН

07:01 • 1839 просмотра

Read in English

"Пробий" Городенка лидирует во Второй лиге Украины и вышел в 1/8 финала Кубка Украины в дебютном профессиональном сезоне. Команда одержала 8 побед в 12 матчах чемпионата и победила в трех кубковых играх.

Лидерство во Второй лиге Чемпионата Украины и выход в 1/8 финала Кубка Украины по футболу - таковы результаты первой части футбольного сезона 2024-25 для "Пробой", который получил статус профессионального клуба меньше, чем полгода назад.

Детали

По итогам первой части сезона "Пробий" делит с "Рухом-2" из Львова первое место в своей группе, набрав 26 очков в 12 матчах (8 побед, 2 ничьи, 2 поражения).  В Кубке Украины команда дошла до 1/8 финала. И сам факт выхода в 1/8 финала - это уже большой успех для команды Второй лиги, которая только в этом году начала свой путь в профессиональном футболе. Всего в рамках Кубка Украины городенковские футболисты сыграли 4 игры, из них победили в трех, обыграв в том числе представителей Премьер-лиги и минимально уступили перволиговой "Буковине" из Черновцов со счетом 0:1.

Еще в начале сезона мы даже мечтать не могли о таких результатах. Выход в 1/8 финала Кубка Украины и лидерство в Чемпионате - это настоящий прорыв для нашей команды. Конечно хотелось бы пройти дальше в Кубке, хочется всегда приносить победы нашим болельщикам. Но главное то, что мы в этот первый год выступления в профессиональном футболе показали и доказали, что у нас есть команда, которая умеет достигать результатов. Спасибо Вооруженным Силами Украины и партнерам команды за возможность играть и приносить радость нашим болельщикам

- говорит тренер НК «Пробий» Владимир Ковалюк.

Филиал "Перспектив" Западного Хаба МХП вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Громаде" уже много лет является партнером НК "Пробий". Стабильная финансовая поддержка партнеров помогает руководству команды проводить качественный менеджмент в клубе: подбор опытных тренеров и специалистов, профессиональных игроков, проведение тренировочных сборов, подготовка стадиона к домашним играм, аренда транспорта на выездные матчи, фото и видеотрансляция прямых эфиров и тому подобное.

Мы в МХП убеждены, что спорт - это не только соревнования, но и мощный инструмент для объединения людей, развития молодежи. Понимаем, насколько важное дело делает команда "Пробий" для общества, поэтому с готовностью поддерживаем. Успехи команды свидетельствуют о  эффективности наших совместных с обществом и партнерами усилий

- подчеркивает директор Западного Хаба МХП Виктор Корягин.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
chernovtsiЧерновцы
lvovЛьвов