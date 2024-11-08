Народная команда "Пробий" Городенка успешно дебютировала в профессиональном футболе: итоги года

Лидерство во Второй лиге Чемпионата Украины и выход в 1/8 финала Кубка Украины по футболу - таковы результаты первой части футбольного сезона 2024-25 для "Пробой", который получил статус профессионального клуба меньше, чем полгода назад.

Детали

По итогам первой части сезона "Пробий" делит с "Рухом-2" из Львова первое место в своей группе, набрав 26 очков в 12 матчах (8 побед, 2 ничьи, 2 поражения). В Кубке Украины команда дошла до 1/8 финала. И сам факт выхода в 1/8 финала - это уже большой успех для команды Второй лиги, которая только в этом году начала свой путь в профессиональном футболе. Всего в рамках Кубка Украины городенковские футболисты сыграли 4 игры, из них победили в трех, обыграв в том числе представителей Премьер-лиги и минимально уступили перволиговой "Буковине" из Черновцов со счетом 0:1.

Еще в начале сезона мы даже мечтать не могли о таких результатах. Выход в 1/8 финала Кубка Украины и лидерство в Чемпионате - это настоящий прорыв для нашей команды. Конечно хотелось бы пройти дальше в Кубке, хочется всегда приносить победы нашим болельщикам. Но главное то, что мы в этот первый год выступления в профессиональном футболе показали и доказали, что у нас есть команда, которая умеет достигать результатов. Спасибо Вооруженным Силами Украины и партнерам команды за возможность играть и приносить радость нашим болельщикам