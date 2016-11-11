Нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 300 тыс. грн разоблачили в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нарколабораторию по изготовлению амфетамина и метадона разоблачила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что дельцы сбывали наркотики на территории Донецкой области. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял 300 тыс. гривен.
Во время обысков по месту жительства семи организаторов группировки в Мирнограде и Славянске оперативники СБ Украины изъяли оборудование, сырье для изготовления психотропных веществ и расфасованные партии наркотиков - амфетамин, метадон, гашиш, опий и т.д.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.