Нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 300 тыс. грн разоблачили в районе АТО

Установлено, что дельцы сбывали наркотики на территории Донецкой области. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял 300 тыс. гривен.

Во время обысков по месту жительства семи организаторов группировки в Мирнограде и Славянске оперативники СБ Украины изъяли оборудование, сырье для изготовления психотропных веществ и расфасованные партии наркотиков - амфетамин, метадон, гашиш, опий и т.д.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



