Нарколабораторію з щомісячним обігом у 300 тис. грн викрили в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та метадону викрила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що ділки збували наркотики на території Донеччини. Щомісячний обіг наркобізнесу становив 300 тисяч гривень.
Під час обшуків за місцем проживання семи організаторів угруповання у Мирнограді та Слов’янську оперативники СБ України вилучили обладнання, сировину для виготовлення психотропів та розфасовані партії наркотиків – амфетамін, метадон, гашиш, опій тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.