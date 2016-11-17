Нардепов и Президента предлагают проверять на наркотики - законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентариев, Президента и чиновников с особо ответственным положением предлагают проверять на наркотическую зависимость ежегодно. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, внесенном в ВР рядом народных депутатов, сообщает УНН.
Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.
Народный депутат из фракции Радикальной партии Денис Силантьев отметил об актуальности данного законопроекта. "Если коротко, то законопроектом предусматривается обязательная ежегодная проверка психического состояния и возможной наркотической или алкогольной зависимости лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Это должно касаться каждого чиновника - от Президента Украины до депутата поселкового совета", - сказал народный депутат, представляя законопроект.
Законом Украины "О предупреждении коррупции" №1700-VII от 14 октября 2014 г. предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.).
В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состоянии здоровья (в части пребывание лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).
Авторы законопроекта, учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, во избежание сомнений относительно обстоятельств принятия и реализации государственных решений предлагают ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно предлагаемым изменениям в рамках специальной проверки предлагается ввести процедуру специальной периодической проверки сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и определяется круг лиц, подлежащих этой проверке.