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Нардепів та президента пропонують перевіряти на наркотики – законопроект

Нардепів та президента пропонують перевіряти на наркотики – законопроект

Київ • УНН

 • 14837 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Перевіряти парламентарів, президента та можновладців з особливо відповідальним становищем пропонують перевіряти на наркотичну залежність щорічно. Про це йдеться у проекті Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР рядом народних депутатів, повідомляє УНН.

Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

Народний депутат з фракції Радикальної партії Денис Силантьєв наголосив, на актуальності даного законопроекту.
«Якщо коротко, то законопроектом передбачається обов’язкова щорічна перевірка психічного стану та можливої наркотичної чи алкогольної залежності осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Це повинно стосуватися кожного можновладця – від президента України до депутата селищної ради», - сказав народний депутат, презентуючи законопроект.

Законом України “Про запобігання корупції” №1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів ред.)
Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).

Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з пропонованими змінами в рамках спеціальної перевірки пропонується запровадити процедуру спеціальної періодичної перевірки відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та визначається коло осіб, які підлягають цій перевірці.

 

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