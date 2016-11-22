Нардепы зарегистрировали законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народные депутаты подготовили и внесли на рассмотрение парламента проект закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Проект закона размещен на сайте Верховной Рады под регистрационным номером 5435, передает УНН.
Отмечается, законопроект дает определение понятия "лицо, пропавшее без вести" в контексте международного гуманитарного права, закрепляет права таких лиц и предоставляет им соответствующую защиту.
"Таким образом, кроме уже существующего понятия "безвестно отсутствующего лица", которое содержится в Гражданском кодексе Украины, законодательство Украины будет включать в себя также понятие "лица, пропавшего без вести", что является критически необходимым, как в нынешней ситуации вооруженного конфликта, так и в дальнейшем постконфликтном восстановлении. Законопроект закрепляет право лиц знать о судьбе своих пропавших родственников, что является базовой нормой для защиты их прав, связанных с правовым статусом лица, пропавшего без вести", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сообщается, что законопроект определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести - от подачи заявления о розыске и до его прекращения.
Как сообщал УНН, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что 494 украинцев считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции.