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Нардепы зарегистрировали законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народные депутаты подготовили и внесли на рассмотрение парламента проект закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Проект закона размещен на сайте Верховной Рады под регистрационным номером 5435, передает УНН.

Нардепы зарегистрировали законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести

Отмечается, законопроект дает определение понятия "лицо, пропавшее без вести" в контексте международного гуманитарного права, закрепляет права таких лиц и предоставляет им соответствующую защиту.

"Таким образом, кроме уже существующего понятия "безвестно отсутствующего лица", которое содержится в Гражданском кодексе Украины, законодательство Украины будет включать в себя также понятие "лица, пропавшего без вести", что является критически необходимым, как в нынешней ситуации вооруженного конфликта, так и в дальнейшем постконфликтном восстановлении. Законопроект закрепляет право лиц знать о судьбе своих пропавших родственников, что является базовой нормой для защиты их прав, связанных с правовым статусом лица, пропавшего без вести", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сообщается, что законопроект определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести - от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

Как сообщал УНН, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что 494 украинцев считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции.

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