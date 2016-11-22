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Нардепи зареєстрували законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Народні депутати підготували та внесли на розгляд парламенту проект закону “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”. Проект закону розміщений на сайті Верховної Ради під реєстраційним номером 5435, передає УНН.

Нардепи зареєстрували законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти

Зазначається, законопроект дає визначення поняття “особа, зникла безвісти” в контексті міжнародного гуманітарного права, закріплює права таких осіб та надає їм відповідний захист.

“Таким чином, окрім вже існуючого поняття "безвісно відсутньої особи", що міститься у Цивільному кодексі України, законодавство України включатиме в себе також поняття „особи, зниклої безвісти“, що є критично необхідним, як у нинішній ситуації збройного конфлікту, так і у подальшому постконфліктному відновленні. Законопроект закріплює право осіб знати про долю своїх зниклих родичів, що є базовою нормою для захисту їх прав, пов’язаних з правовим статусом особи, зниклої безвісти”, — говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Повідомляється, що законопроект визначає процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти — від подання заяви про розшук і до його припинення.

Як повідомляв УНН, голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що 494 українців вважаються зниклими безвісти у зоні проведення антитерористичної операції.

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