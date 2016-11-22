Нардепи зареєстрували законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти

Зазначається, законопроект дає визначення поняття “особа, зникла безвісти” в контексті міжнародного гуманітарного права, закріплює права таких осіб та надає їм відповідний захист.

“Таким чином, окрім вже існуючого поняття "безвісно відсутньої особи", що міститься у Цивільному кодексі України, законодавство України включатиме в себе також поняття „особи, зниклої безвісти“, що є критично необхідним, як у нинішній ситуації збройного конфлікту, так і у подальшому постконфліктному відновленні. Законопроект закріплює право осіб знати про долю своїх зниклих родичів, що є базовою нормою для захисту їх прав, пов’язаних з правовим статусом особи, зниклої безвісти”, — говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Повідомляється, що законопроект визначає процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти — від подання заяви про розшук і до його припинення.

Як повідомляв УНН, голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що 494 українців вважаються зниклими безвісти у зоні проведення антитерористичної операції.