Нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобыча"

"По моему убеждению, к участию в тендере должны быть допущены все компании, в том числе и украинские.

Если создаются искусственные условия и выписываются такие условия для участия в тендере, что заведомо ставится небольшое количество компаний, причем не украинского происхождения и которые выигрывают в тендере - то в этом есть коррупционная составляющая, и это должно стать предметом интереса тех органов, которые призваны преодолевать в Украине коррупцию ", - сказал он.

Напомним, к тендеру на добычу газа "Укргаздобыча" хочет допустить только иностранные компании.

Как сообщал УНН, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.

Также напомним, в "Укртрансгаз" заявили о том, что "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию.

Такую позицию разделяют ряд народных депутатов и экспертов.

Как известно, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче".