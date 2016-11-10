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Нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобыча"

Нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобыча"

Киев • УНН

 • 11375 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. "Укргаздобыча" объявило тендер на добычу газа на 13 млрд грн, при этом, по данным экспертов , к участию в нем не будут допущены украинские компании. В связи с этим нардеп, член бюджетного комитета ВРУ Иван Крулько, заявил о возможно имеющуюся коррупционную составляющую в этом процессе. Об этом он сказал во время слушаний в комитете "20 млрд куб. м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобыча? ", передает УНН.

"По моему убеждению, к участию в тендере должны быть допущены все компании, в том числе и украинские.

Если создаются искусственные условия и выписываются такие условия для участия в тендере, что заведомо ставится небольшое количество компаний, причем  не украинского происхождения и которые выигрывают в тендере - то в этом есть коррупционная составляющая, и это должно стать предметом интереса тех органов, которые призваны преодолевать в Украине коррупцию ", - сказал он.

Напомним, к тендеру на добычу газа "Укргаздобыча" хочет допустить только иностранные компании.

Как сообщал УНН, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.

Также напомним, в "Укртрансгаз" заявили о том, что "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию.

Такую позицию разделяют ряд народных депутатов и экспертов.

Как известно, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче".

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