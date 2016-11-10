Нардепи вбачають корупційну складову у тендерах “Укргазвидобування”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. “Укргазвидобування” оголосило тендер на видобуток газу на 13 млрд грн, при цьому, за даними експертів, до участі у ньому не будуть допущені українські компанії. У зв'язку з цим нардеп, член бюджетного комітету ВРУ Іван Крулько, заявив про можливу наявну корупційну складову у цьому процесі. Про це він сказав під час комітетських слухань “20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?”, передає УНН.
“На моє переконання, до участі в тендері мають бути допущені всі компанії, зокрема й українські.
Якщо створюються штучні умови і виписуються такі умови для участі в тендері, що завідома ставиться невелика кількість компаній, при чому які не українського походження і які виграють у тендері — то в цьому є корупційна складова, і це має стати предметом інтересу тих органів, які покликані долати в Україні корупцію”, — сказав він.
Нагадаємо, до тендеру на видобуток газу “Укргазвидобування” хоче допустити лише іноземні компанії.
Як повідомляв УНН, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.
Також нагадаємо, в “Укртрансгазі” заявили про те, що “Укргазвидобування” має піти на приватизацію.
Таку позицію поділяють низка народних депутатів та експертів.
Як відомо, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.