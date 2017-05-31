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Нардепы рассказали, как в Черкасской области ремонтируют дороги

Киев • УНН

 • 13521 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Народные депутаты, избранные по черкасским округам, заявили о критическом состоянии дорог в регионе, сообщает УНН.

Нардепы рассказали, как в Черкасской области ремонтируют дороги

Главными врагами черкасских дорог они называют непрофессионализм местной службы автодорог и коррупцию.

По словам народного депутата Максима Полякова, служба автодорог абсолютно не контролирует качество выполнения работ.

“К сожалению, Черкасская служба дорог действует крайне непрофессионально. Например, бывают случаи, когда выигранные тендеры не доводятся до конца, то есть деньги пропадают. Или случаи, когда деньги возвращаются в государство, и самые ловкие области используют их на ремонт дорог в своих регионах,” — отметил М.Поляков.

Еще хуже, когда за взятки ремонтируют одни и те же дороги, а качество их не меняется, отметил политик.

“Одни и те же дороги ремонтируют. И там одни и те же ямы каждый год. И так бесконечно. То есть отсутствует контроль и меры воздействия на исполнителей работ. Есть взятки и никто ничего не проверяет. На самом деле, у нас есть все контролирующие органы. Нужно только сделать так, чтобы исполнители в случае некачественного выполнения работ, просто переделывали свою работу,” — отметил М.Поляков.

Позорную ситуацию в области констатировал и нардеп Олег Петренко.

“В настоящее время ситуация с дорогами просто вопиющее плачевная. Черкасская служба автодорог просто не справляется качественно со своей работой. Это просто нонсенс иметь такие дороги,” — сказал он.

А.Петренко рассказал, что черкасские дороги особенно уязвимы, поскольку это аграрный регион.

“Большая проблема в том, что грузовики идут через город Черкассы. А там дороги не рассчитаны на то, чтобы фуры и зерновозы с перегрузкой ехали через город. Это одна из причин такого состояния дорог. Черкасская область — одна из аграрных областей. Там перевозчики свои зерновозы настолько перезагружают, что в прошлом году был рекорд — весы, которые до 100 тонн рассчитаны, они сломались,” — добавил А.Петренко.

Напомним, участники тендера Черкасской службы автодорог пригрозили заблокировать торги за дискриминационных условий, выставленные Службой в пользу определенных компаний.

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